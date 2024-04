– Ahol a bokrokat látjátok, 1893-ban még ott volt a temető, de szörnyű dolog történt a nagy esőzés kimosta a sírokat a Szigetvári útra és ezután döntötték el, hogy feljebb, a dombra helyezik át a köztemetőt – kezdte a történelem órát Puskás Béla. Elmesélte a fiataloknak azt is, hogy a temetőben 1310 katona nyugszik, közülük kilencvenen a második világháborúban hunytak el.

– A mai politikai térkép szerint tizenhat ország fiai nyugszanak a temetőben, a legtöbben magyarok, de orosz, ukrán, kazah népek sírjai is találhatóak itt – mondta el Puskás Béla. Kiemelte: nagy öröm számára, hogy az 1988 óta a katonákkal közösen gondozott Hősök temetőjébe évente több alkalommal ellátogatnak fiatalok. A húsz kereskedelmis diákok a történelemóra követően gereblyét ragadtak, valamint összegyűjtötték a faágakat. – Fontosnak tartom, hogy akik egykor védték hazánkat, az ő sírjukat rendben tartsuk – mondta el Németh Péter pincér tanuló. Tóth Dorina Dóra szerint olyan ismeretekkel gazdagodtak, amelyek a történelemórákon nem hangoznak el.

– Továbbá minden családban van érintett, nekem a felmenőim között a dédnagypapám a háborúban hunyt el és kötelességünk emléküket őrizni, sírjaikat gondozni – mondta el a szakács tanuló. – Évek óta együttműködési megállapodásunk van a kaposvári kereskedelmi iskolában és a diákokkal közösen végzünk karbantartási munkákat a Hősök temetőjében – mondta el Horváth Zsolt, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 18. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője. Az őrnagy hozzátette: ezúttal rendhagyó történelemórát is szerveztek a diákoknak. – Az a célunk, hogy ne csak fizikális munkájukkal segítsenek a tanulók, hanem olyan ismereteket is szerezzenek, amelyeket később kamatoztatni tudnak, még ha nem is a magyar honvédség keretein belül, hanem állampolgárként vegyék észre a katonasírokat és tegyenek azokért, akik itt nyugszanak – emelte ki Horváth Zsolt.