Általános nézet, hogy honfitársaink többsége csak akkor kezd foglalkozni az egészségével, amikor az már nincs. Az egészségügyben a megelőzés fontossága csak az utóbbi időben kezd nagyobb hangsúlyt kapni. A nem éppen hízelgő statisztikákban pedig a lelki tényezők is komoly szerepet játszanak.

– Fontos tisztázni, hogy az egészség nem a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a mai fejlett diagnosztikai eljárások mellett kevés az olyan ember, akiben ne találnának valamiféle elváltozást – emelte ki Törőcsik Tibor kaposvári szakpszichológus. – Az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) meghatározása szerint az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota. Ha jól érezzük magunkat a bőrünkben és a testünk jelzéseit helyén kezeljük, az pozitív kihatással van az életkilátásainkra is. Mi, magyarok azonban hajlamosak lehetünk a szélsőségekre: vagy túlzott jelentőséget tulajdonítunk a betegségünknek, vagy a súlyosabb tüneteket sem vesszük komolyan. Nem kevesen pedig a vélt bajaikkal járnak orvostól orvosig, miközben valójában nem is lenne rá szükségük. Gyakran a szociális helyzet vagy az egyedüllét is felerősítheti a betegségtudatot. A pesszimista életfelfogás és a beletörődés, amely a magyar embert jellemezheti, nem éppen a legjobb gyógymód.

Törőcsik Tibor szerint az agyunk képes komolyan megbetegíteni minket, de a gyógyulásban is óriási szerepe lehet. – A nyugati társadalmakban is éppen ugyanazok a betegségek fordulnak elő, azonban a kontrollérzetük magasabb, azaz sokkal inkább megvalósítják a test és a lélek harmóniáját – húzta alá Törőcsik Tibor. – Igaz, mindehhez a gazdasági környezetük is jócskán hozzájárul. Egy dologban azonban valamennyien egyformák vagyunk: az egészségünkért elsősorban mi magunk vagyunk a felelősek. Hazánkban a betegséget sokan az öregség természetes velejárójának is tartják, amit azonban a nyugati társadalmakban élő, jóval egészségesebb időskorúak magas aránya sem támaszt alá.

Távol maradnának

A magyar nyugdíjasok átlagnál rosszabb egészségi állapotának hátterében a szakemberek leggyakrabban az egészségtudatos életmód hiányát, valamint a szűrővizsgálatokon való alacsony részvételt szokták emlegetni a pszichológus szerint. Ez utóbbival kapcsolatban gyakori nézet, miszerint addig jó, amíg nem tudnak a bajaikról, mert egyáltalán nem szeretnének az egészségügy bizonytalan kimenetelű rendszerébe kerülni…