Közgyűlést tartott hétvégén a Mernye-Geszti Kertbarátok Egyesülete: a 49 tagból 34-en jelentek meg a rendezvényen, ahol a múlt évi eredmények ismertetése után a 2024-es terveket is elfogadták. Június 22-én Antal-napi ünnepséget szerveznek a helyi szőlőhegyen és ezen kívül szőlőfajta-bemutató, szüreti felvonulás és bormustra is szerepel az idei rendezvények között. A közgyűlésen négy új tagot, illetve négy pártoló tagot is felvettek.