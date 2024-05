Különleges, szép, egyedi, saját medencével, és az egész akár 3 részre is osztható - így tudnánk összefoglalni annak a földvári ingatlannak az előnyeit, amit Makovecz egyik tanítványa, egy Ybl-díjas építészmérnök tervezett. Jó hír, az örök panoráma garantált, ahogy az is, hogy nem kell semmihez hozzányúlni. Különlegessége továbbá az is, hogy minden szobának van terasza, és csak 800 méterre van a parttól! Érdemes megnézni!

“A családi ház Balatonföldváron, a dombtetőn, a 70-es út déli oldalán található, a Balatontól mintegy 800 méterre. Az Makovecz tanítvány Ybl-díjas építészmérnök által tervezett épület a lakhatóság szempontjait figyelembe véve készült. A földszint három síkra osztott. Az egyik oldalon a társasági élet kapott helyet, nappalival, étkezővel, konyhával, a másik oldalon az intim szféra: dolgozószobával, master-hálóval, fürdőszobával, és szaunával, valamint egy vendég-lakkal. Ez egy külön apartman, ami önálló bejáratú is lehet, összkomforttal. Az emeleti részen három szoba, egy gardrób és egy nagyméretű fürdőszoba található. Mindegyik szoba rendelkezik terasszal. Az emeleten, az észak-nyugati oldalon egy fedett terasz is található, az örök panorámán túl egy ötszemélyes fürdőmedence is a luxus része. Az épület hagyományosan jó minőségű anyagokból készült, 30-as tégla, hőszigetelés, cserép födém, egyedülálló kő- és fa díszítések. Padló és radiátoros fűtés szolgálja a kényelmet.”[...]

