Fógel József kaposvári buszsofőr szerint az országban az elmúlt tíz évben egyre több jármű vesz részt forgalomban, gyakoriak a szabálytalanságok és emiatt sokszor katasztrofálisnak tűnik a közlekedési kultúra. Egyesek gyakran életveszélyes előzésbe kezdenek, előfordulnak olyan szituációk is, amikor a három tengelyes, 24 tonnás busszal intenzív fékezésre van szükség.

– Hiába hajtottam szabályosan ötvennel a Cseri úton, ha menet közben legalább öt sofőr rám dudált vagy levillogott és bár megelőztek, de legfeljebb egy perccel hamarabb értek a Kapos-folyóig – hangsúlyozta Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke. – Volt, aki idegességében még az öklét rázta. Türelmetlen vezetőkkel gyakran lehet találkozni az utakon, ami az autósoknak éppúgy problémát jelenthet, mint a buszosoknak. Időnként azt is látni: a buszvezető már indexel, kikanyarodna a megállóból, de azért egy-két sofőr beletapos a gázba és nem hagyja, hogy a jármű tovább folytassa az útját.

Németh József, a Németh Travel Kft ügyvezetője kiemelte: az agresszív, gyorshajtó járművezetőkre időnként autóbuszvezető kollégái is panaszkodnak. Holott a buszsofőrök felelőssége óriási, az utasokkal teli 12-14 méteres járművek vezetése – különösen szűk helyeken, kanyarodáskor – korántsem egyszerű. Több mindenre kell figyelni, a holttérben akár kerékpáros vagy elektromos rolleres is lehet. A Volánbusz tájékoztatójából az is kiderült: a válaszadók 35 százaléka az elsőbbségadás figyelmen kívül hagyását tartja a legkomolyabb szabálysértésnek. Negyedük szerint a gyorshajtás, közel 23 százalékuk szerint a vezetés közbeni telefonálás a legsúlyosabb kihágás. A munkatársak bő 15 százaléka szerint a napjainkban egyre többször tapasztalható büntetőfékezés jelenti a legégetőbb problémát.

Mi okoz bosszúságot a közlekedésben?

Tóth Tamás vállalkozó: – Autót és kisteherautót egyaránt vezetek, évente nagyjából 30 ezer kilométert teszek meg. Főként a városban és környékén közlekedem, úgy érzem, hogy az utóbbi évekhez képest mintha egy picit finomodott volna a helyzet. Ennek ellenére így is gyakran látok olyan sofőrt, aki vezetés közben telefonál vagy nem kapcsolja be a biztonsági övet.

Meiszterics László nyugdíjas: – Figyelmetlenség, száguldás: szinte mindig akad egy-két szabálytalan vezető a forgalomban, nem könnyű kiszűrni őket. Hatékonyak lehetnek az akciók, különösen azok, ahol drónokat is használnak a rendőrök. Igyekszem betartani a szabályokat és hiába a több tapasztalat, tudom, a közlekedésben mindig van veszély és kockázat.

Biró Márton méhész: – Bosszantó, ha egyesek nem adják meg az elsőbbséget. Úgy tapasztalom, hogy minél nagyobb méretű és teljesítményű egy autó, a gépkocsivezető annál gyakrabban sérti meg az előírásokat. Feltűnösködnek, olyan szakaszon is előznek, ahol életveszélyes. Hiába megy az autósok nagy része békésen 80-al, egyesek 120-al húznak el többiek mellett.