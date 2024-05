A javaslat értelmében az internetszolgáltatók kötelesek lesznek díjmentesen olyan szolgáltatást biztosítani a szülők kérésére, amely a pornográf oldalakat kiszűri.

A törvénytervezet tárgyalása során Mátrai Márta háznagy arra utalt, hogy a törvényjavaslatok tartalmának szigorítását egy erkölcseiből kiforduló világszemlélet írta elő. A tervezett törvénymódosítás a gyermekek fokozottabb védelmét célozza, amely a társadalom érdeke, így a beterjesztett internetes pornográf tartalmak korlátozásáról szóló törvényjavaslat lezárja az útját a gyermekeket érintő elferdült nemi propagandának is. A háznagy maga is megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartja, hogy már 8 éves gyerekek is találkozhatnak az interneten szexuális tartalmú honlapokkal, ezért üdvözítő, hogy a jogalkotó a törvény erejével és szigorával kötelezi a szolgáltatót szűrő alkalmazására.

Az előterjesztés a legátfogóbb változtatást egyébként a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénnyel kapcsolatban tartalmazza. Szigorítja az intézményi rendszer és az ott dolgozók ellenőrzését, s a gyermektáborok szervezésének és működtetésének feltételeit is. Mivel a gyermekek ilyen élethelyezetekben fokozottabban kiszolgáltatottak, ezért a jövőben a tábor szervezőjének, lebonyolítójának, valamint a közreműködőknek erkölcsi bizonyítvánnyal kell majd rendelkezniük. Szigorítják a dolgozók ellenőrzését.