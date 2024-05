Az általunk megkérdezett polgármesterek is megerősítették azt a sajtóértesülést, hogy a szezon idejére sem változik a már november óta érvényben lévő ügyeleti rendszer a Balatonnál. Hosszú évtizedeken át – amíg az önkormányzatok maguk szervezték az ügyeletet – utazó orvosok, többletlétszám állt készenlétben a szezonban arra az esetre, ha az üdülőknek orvoshoz kellett fordulniuk kisebb-nagyobb problémáikkal a nyaralás idején.

November óta az Országos Mentőszolgálat szervezi az ügyeletet, ami hétköznap 16 és 22 óra, hétvégén 8 és 14 óra között fogadja a betegek jelzéseit. A Balaton-parton két településen – Siófokon és Balatonbogláron – van ügyelet, ez a nyári időszakban sem fog megváltozni. Bogláron a rendelőintézet épületében biztosítanak helyet az ügyeletnek, ahogyan azt a betegek megszokhatták. Arról azonban nincs hivatalos információja Balázs Lajos főorvosnak, a Török Sándor Egészségügyi Központ vezetőjének, hogy az ügyeleti időt tervezi-e a mentőszolgálat kibővíteni a szezonban. Ennek a legtöbb általunk megkérdezett polgármester örülne.

Holovits Huba balatonföldvári polgármester érdeklődésünkre elmondta: a városvezetés hajlandó lenne költeni arra, hogy mindenki megkapja a szükséges ellátást a nyári időszakban is. – Az illetékes államtitkárságot kerestük az ügyben, és felajánlottuk az infrastrukturális hátteret, a régi ügyelet helyiségeit – mondta a városvezető. Hozzátette: mindenképpen támogatnák a szolgáltatás működtetését, anyagilag is, ha szükséges. – A pénzügyi kereteket megteremtenénk rá városi forrásból, ehhez azonban a jogszabályi keretet ehhez kellene igazítani – mondta Holovits Huba.

Zamárdiban valamivel jobb a helyzet Siófok közelsége miatt, de ott is volna szándék az ügyeleti rendszer erősítésére. Csákovics Gyula polgármester azt mondta: ha lenne önkormányzati összefogás, partnerek lennének ebben.



Győrfi Pál tavaly még több mentőst ígért a nyárra



Tavaly októberben tartott Kaposváron sajtótájékoztatót Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, akitől akkor megkérdeztük, hogyan tervezik megoldani a nyári ügyeletet a Balatonnál. Akkor azt mondta: a mentőszolgálatnak van már tapasztalata a Balatonnal, ezért évről évre megerősítik a Balaton-parton a mentőellátást. S mivel az alapellátás az OMSZ feladata lett, elképzelhető, hogy a nyári időszakban nagyobb kapacitással állnak a betegek rendelkezésére. Most ismét megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, hogy megtudjuk: hogyan, hol és mennyi munkatárssal készülnek a megnövekedett nyári forgalomra. Lapzártánkig nem kaptunk választ a balatoni betegek ügyeleti ellátását firtató kérdésünkre.