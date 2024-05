Százéves a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikája. Ez alkalomból Küzdj, tekerj, gyógyulj! elnevezéssel négynapos biciklitúrát terveznek május 16–20. között, amikor is elhivatott gyermekgyógyászok a PTE jogelődjének, az Erzsébet Tudományegyetemnek a városából, Pozsonyból tekernek Pécsre. Több somogyi is csatlakozik hozzájuk. Zsiga Csaba fonyódi kerékpáros öt éve van kapcsolatban a gyermekgyógyászati osztály alapítványával. – Az elmúlt években több millió forintot gyűjtöttem össze, és bízom benne, hogy a betegségem mellett lesz erőm most is bringázni – mondta el Zsiga Csaba. Hozzátette: a jótékonysági túra része egy social média kampány is, a közösségi oldalon saját történettel kiegészítve minden kerékpáros megoszthatja élményeit. A mintegy 400 kilométeres úttal a PTE Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályát támogatják, ahol évente több tucat újonnan diagnosztizált rosszindulatú daganatos, illetve leukémiás kisgyereket kezelnek.