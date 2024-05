Elhangzott: a történelem során a magyar honvéd mindig is a nemzet függetlenségét és annak biztonságát védte, s annak záloga volt. Az 1848-49-es szabadságharc hősei, mint Görgey vagy Klapka, példaképpé váltak, akiknek bátorsága és stratégiája ma is tanít és ösztönöz bennünket. Győri Tamás arról is szólt: a 20. században a két világháború is próbára tette hazánkat és hadseregünket. Az I. Világháború során a magyar katonák a Monarchia haderejeként harcoltak, s hősiesen álltak helyt. Olyan kiemelkedő hősök születettek ekkor, mint Bertalan Árpád vagy éppen Szurmay Sándor. A százados megemlékezésében részletesen felelevenítette az elmúlt időszak főbb változásait, s kiemelte: a rendszerváltás után a Magyar Honvédség jelentős átalakuláson ment keresztül.

– Mára elmondható a honvédeinkről, hogy egy modern fegyverrendszerekkel felszerelt, 21. századi haderő tagjai, mely kész és képes védelmezni hazánkat, Magyarországot – hangsúlyozta Győri Tamás. – Tennénk mindezt alázattal, a múlt haderejébe kapaszkodva, eleink tapasztalataiból okulva.

Az ünnepség koszorúzással zárult, ahol a résztvevők a megemlékezés virágait helyezték el a Berzsenyi parkban emlékműnél.