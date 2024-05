Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója is köszöntötte a végzős fiatalokat, s átadták a város emléklapját is.

– Nagyon fontos pillanat részesei vagyunk, a 3/11.B osztály tagjai sikeres szakmai vizsgát tettek – hangsúlyozta Takács Szilvia, a középiskola igazgatója. – Intézményünkben az idén 228-an tesznek szakmai vizsgát, közülük 170-en nappali oktatásban végeztek, a többiek felnőttek, akik úgy gondolták, hogy eredeti szakmájuk mellé még egyet szereznek.

A 19 végzős 13 duális partner cégnél sajátították el a szakma rejtelmeit, s az igazgató szerint fontos, hogy nagy részük a szakmában képzelik el a jövőjüket. Takács Szilvia mindenkit arra biztatott, hogy aki teheti, az tanuljon tovább, próbáljon érettségit szerezni vagy másik szakmát.

Szita Károly polgármester is gratulált a végzős diákoknak. Kiemelte: Kaposvár pár esztendővel ezelőtt nagy fába vágta a fejszéjét azzal, hogy a gazdaságot struktúrájában átalakítja. Elindította az újraiparosítási programot, melynek két zászlóshajója van, az egyik a gépipar. Arról is szólt: a program lényege, hogy új munkahelyek jöjjenek létre valamint termék-, illetve struktúra váltást is végrehajtsanak az iparban annak érdekében, hogy egyre több olyan gyár legyen Kaposváron, amely magas hozzáadott értékű terméket állít elő. Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója is köszöntötte a végzős fiatalokat.