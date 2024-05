A Liszt Ferenc Zeneiskola tanulói is részt vettek a III. Nemzetközi Gordonkafesztiválon, amit Törökszentmiklóson rendeztek meg. Márkus András és Márkus Barnabás kiemelt arany minősítést és különdíjat kapott, és felkészítő tanári elismerésben részesült oktatójuk, Csuka Tímea. Kerekes Huba arany minősítést érdemelt ki, felkészítő tanára, Kokas Ferencné is díjat vehetett át, különdíjat ítélték oda Garamvölgyi Attila korrepetitornak is.