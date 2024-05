Ebben lehet nagy segítségükre a mesterséges intelligencia, ami felgyorsíthatja és egyszerűsítheti a marketinganyagok készítését. A K&H: üzletet ide! vevőszerzés 2024-ben konferenciasorozat győri állomásán ezért a Minner.hu szakértője bemutatta azokat a marketing trendeket és technikákat, amelyek segítségével tovább fejlődhetnek a vállalkozások.

A K&H: üzletet ide! vállalkozásösztönző program idén azzal a céllal indított országos konferenciasorozatot, hogy segítse a hazai kkv-kat abban, hogy tudatosabban működjenek és az idei évben a növekedésre, vevőszerzésre fókuszáljanak, akár önállóan, akár egy másik vállalkozással kialakított partneri kapcsolat, kollaboráció által. A győri rendezvény egyik fő témája az volt, hogy milyen új trendek láthatók a vállalkozások marketing tevékenységében, különösen a közösségi média tartalmak szempontjából.

„Az elmúlt egy évben még inkább fókuszba kerültek a rövid, maximum 1,5 perces videók a közösségi média marketingben. Ez a kisebb vállalkozásoknak óriási kihívást okoz, hiszen a korábbi, akár plusz költség nélkül elkészíthető képes tartalmakkal ellentétben, videónként több tízezer forintos költségről beszélünk, nem is szólva arról, hogy az elkészítés jóval több közreműködőt – például szereplőt, vágót – és eszközt igényelhet” – mondta el Mándó Milán, a Minner.hu ügyvezetője.

Mesterséges intelligencia bevonása a kkv marketingbe

Az új tartalmakhoz persze új eszközök is rendelkezésre állnak, hiszen itt az AI, amit az élelmesebb magyar vállalkozások már el is kezdtek használni posztok gyártásához, a szövegötletek és a vizuális tartalmak generálásra is. Van azonban még hova fejlődni, hiszen a hazai cégek még így is le vannak maradva a marketing és a kommunikációs tevékenység intenzitásában. A Digiméter friss 2024-es felmérése alapján ugyanis a közösségi médiában jelenlévő cégek harmada (32%) legalább hetente feltölt új, nem fizetett tartalmat, 38 százalékuk azonban csak 2-3 hónapnál ritkábban, azaz alkalmi jelleggel. Ezt kell tehát fokozni, amiben az AI segítséget jelenthet.