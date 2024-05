Műhold képeket értelmeztek, kőzeteket ismertek fel és a meteorológiai műszereket is ismerniük kellett azoknak a diákoknak, akik bejutott a 39. Lóczy Lajos Országos Földrajverseny kaposvári döntőjébe, melyet a Munkácsy Mihály Gimnázium szervezett meg. Hétfőn egy online elméleti fordulót tartottak, szerdán azonban már a terepen bizonyítottak a kilenc és tizedik osztályos tanulók. Bellai László a Munkácsy-gimnázium földrajztanára, a verseny főszervezője érdeklődésünkre elmondta, a terepi fordulót idén a Tókaji Parkerdőben tartották meg, ahol összesen tizenkettő állomást kellett teljesíteni a fiataloknak. A döntőbe két évfolyamon, 50 diák jutott be. Érkeztek Pécsről, Szegedről és Budapestről is középiskolások.

A versenyzők az elméleti fordulóban kétszer 60 pontot, a terepiben 60 pontot szerezhettek. Bellai László hozzátette, a szintidő is beleszámított a pontozásba, de sokkal többet ért, ha valaki pontosan megtalálta a kijelölt állomáshelyet és jól teljesítette a feladatot. Mindkét évfolyamon az első hét helyezett egy tanulmányi úttal gazdagodik június végén. Idén a szlovák paradicsomba, a Tátrába lehet eljutni. Bellai László hozzátette, jövőre szeretnék még színesebbé tenni a nyereményeket, ezért támogatókat keresnek az értékesebb jutalmazáshoz.