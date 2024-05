– Csábító a fődíj, de az is motivál, hogy szülőként szeretnénk minél több időt tölteni a gyermekeinkkel –mondta a szintén háromgyermekes Szabad Árpád. – Rollerezés és biciklizés közben bukósisakot viselnek a gyerekek, az esti szürkületben pedig láthatósági mellényt. Kaposváron nem tapasztaltam, hogy nagy gond lenne a közlekedéssel, de azért oda kell figyelni. Lehetőleg a kerékpárúton haladunk, de néha a járdára is fel kell hajtani.

Más már több közlekedési problémát említett

– Nem figyelnek egymásra az emberek, egyáltalán nem ismerik az irányjelzőt és a jobbkéz szabályt, teljesen meg vannak kavarodva, ha látnak egy szirénázó mentőt vagy rendőrautót – mondta Bognár Gyula, aki a felségével, és a 11 éves és a 8 éves fiával érkezett. – Kétlem, hogy egy balesetnél sokan tudnának elsősegélyt nyújtani...

Az elsősegélynyújtás gyakorlása is a feladatok közé tartozott a vetélkedőn. Az egyik Árpád vezér utcai autókereskedésnél, a Spirit Auto Kft-nél, illetve az S-Parknál alakítottak ki tanpályákat autós és kerékpáros ügyességi feladatokhoz. A cél az volt, hogy megmozgassák a családokat, és felhívják a figyelmet a közlekedésre nevelés fontosságára, mondta Vácz Edit rendőr alezredes, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese. Már óvodás kortól foglalkoznak a gyerekekkel, és jelen vannak az oktatási intézményekben. A versenyen voltak feladatok, amelyeket kizárólag a 6 és 17 év közötti gyerekeknek és fiataloknak kellett megoldani, más próbán közösen szerepeltek a családtagokkal. Lehetőség volt arra is, hogy csonka családok is nevezzenek. Tavaly 29 család indult a versenyen, most 20-an előzetes regisztráltak, de mivel gyereknap volt a bevásárlóközpontban, sok családra számítottak, mert a helyszínen is lehetett regisztrálni. Az első helyezett család jut tovább országos döntőbe, ami augusztus végén lesz Pécsen. Az országos megmérettetésen első família egy Skoda személygépkocsit nyer, de mindenki ajándékcsomagban, illetve étkezési utalványban részesült a megyei döntőn, ahová a katasztrófavédők is kitelepültek. Eredmény hétfőn várható.