Idén egy kicsit a tavalyihoz képest korábban vált a média főszereplőjévé az extra drága balatoni lángos. Ezzel párhuzamosan már a fagylalt drasztikus áremelkedéséről is megjelentek tudósítások, holott néhány napja a Balaton Fagyija választás kapcsán több cukrász is elmondta, idén mindössze 10 százalékkal (ötven-hatvan forinttal) emelik áraikat. Az egyik szakmai szövetség tanácsadója szerint teljesen normális, hogy idén már tavaszi szezonban elkezdődött a Balatonnal kapcsolatos álhírek gyártása, hiszen éppen választási kampány zajlik az országban. Ugyanakkor a jelenség nem új, már több tanulmány foglalkozott azzal, milyen hatása van annak, ha a politikusok vagy a konkurens turisztikai régiók álhíreket gyártanak versenytársaikról.

A balatoni turisztikai szakértők azt javasolják, hogy idén a tavalyinál is erősebb kritikával fogadjuk mindazt, amit az interneten olvashatunk. A tudatosabb médiafogyasztásnak köszönhetően, akár olcsóbb is lehet a nyaralásunk. Szerintük a közvélekedéssel ellentétben egyáltalán nem igaz, hogy akkora az áremelkedés, hogy már nem is érdemes elindulni a Balatonra. Inkább csak annyi a változás, hogy jóval tudatosabban kellene készülnünk az utazásra.

Van 800 forintos lángos is, igaz, azon nincs libamáj

Hasonlóan vélekedik Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke is. Szerinte is a tudatos utazóké a jövő, ők azok akiknek biztos, hogy nem kell lemondaniuk arról, hogy idén is a Balatonon nyaraljanak és megtalálják a pénztárcájuknak megfelelő pihenési módot. Ennek a tudatosabb hozzáállásnak köszönhetően, sokan olyan helyet választanak, amelyek eddig kevésé voltak divatosak, ezeken a településeken olcsóbb a szállás és a szolgáltatások ára kisebb, ráadásul nyugodtabb a légkör is. Sokan újra felfedezik az apartmanok nyújtotta szolgáltatásokat a hotelek helyett és élénkülni látszik a kempingturizmus is. Ők azok a vendégek, akik figyelnek arra is, hogy kevesebbet keljen költeni szórakozásra, ezért a Balatonon az ingyenes események programturizmusa is élénkülőben van. , Ezeket az eseményeket egész évben a Nyitott Balaton akció keretében is népszerűsítik, ez az oka annak, hogy egyre többen látogatják, a szabadtéri koncertek, filmvetítések, túrák és fesztiválok programjait is.

– A tudatos turisták egyébként nem dőlnek be azoknak a híreknek sem, amelyek most arról szólnak, hogy csak négyezer forintos lángos kapható a Balatonon, ők tudják, hol kapható a finomság 800 forintért is. Igaz, az előrelátó utazók nem csak fejben aktívak, hanem fizikailag is. Képesek mondjuk felülni egy kerékpárra is csak azért, hogy félórával később egyenek egy jót – mondta Fekete Tamás. Szerinte egyébként idén már a fagylaltosokat is célkeresztbe állították azok, akik a balatoni utazások ellen kampányolnak. Történik mindez annak ellenére, hogy az idei Balaton Fagyija versenyen induló cukrászok többsége már több helyen elmondta, hogy idén nem lesz nagy árváltozás a nyaralóövezetben. Tavaly az átlagár 550 Ft körül mozgott. idén pedig 600 forintot kell fizetni majd egy minőségi fagylaltért.