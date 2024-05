A legszeretnivalóbb az a föld, ahol születtünk. Históriájával, kultúrájával, művészetével, egyéni és közösségi teljesítményeivel. Legalábbis azoknak, akik örök jegyességet kötöttek a somogyi tájjal, és szent megszállottként dolgoznak azért – akár önkéntesként is –, hogy értékek után eredve erősítsék somogyiságunkat. Összegyűjtsék, s legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint feldolgozzák, majd továbbadják mindazt, amiből az utánuk jövő nemzedékek tanulhatnak, mi több profitálhatnak. Mindenekelőtt: szellemileg. Feltéve, ha van rá igény, és nem a közönnyel párosult igénytelenség irányítja mindennapjaikat – köszönhetően a személyes találkozásokról leszoktató, az itt és most léleküdítő élményétől megfosztó „okoseszközöknek”.

Míg a TIT-székházban hallgattam a 120 éves Berzsenyi Társaság előadóit és belefeledkeztem kortárs zeneszerző által egy somogyi ifjak alkotta vonóstriónak komponált, 3 tételes népdalfeldolgozásba a kaposi Helikonon, az jutott eszembe, milyen végtelenül gazdag e vármegye öröksége! Meg az is: lám-lám, időről időre mily elegánsan adható tovább a kortárs értékekkel dúsított, lepréselt múlt. Hogy tanuljunk belőle, s hogy kapaszkodót jelentsen a 3. évezred történelmi, politikai és spirituális forgószelében. Szakály Sándor, a néhány taggal szerdán tovább bővült Berzsenyi Társaság elnöke köszöntőjében is beszélt az értékközvetítés szent kötelezettségéről, csakúgy, mint másnap a Honismereti Egyesület levéltárban tartott találkozóján Gálné Jáger Márta elnök asszony. Az is megfogalmazódott: a honszerelemből, fizetség nélkül végzett helytörténeti kutatómunka nélkül a köztörténetírás csupán félkarú óriás lenne…

Szerencsére sokunknak a világ közepe Somogy, és az is marad halálunkig. Rakódhat évre év, a múló idő – mint a Drávából az egykori aranymosó –, kimossa az adott kor aranyát. Azért, hogy az utánunk jövők észrevegyék, ha megcsillan rajta a fény. Csakúgy, mint napjaink lánglelkű értékőrzői, kik kortalanul és szent elköteleződésből teszik dolgukat. Mert tudják: mi dolguk a világban.

Vajon mindenki tisztában van vele, hogy e szűkre szabott földi lét idejére mire kapott meghívást?