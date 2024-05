Egy veterán autós akadályversenyt nem úgy kell elképzelni, hogy a résztvevők hegyen-völgyön száguldoznak, sőt. Az idős autók tulajdonosai ugyanis féltve őrzik a járgányaikat. Egy tájékozódással és kirándulással egybekötött próbatétel azonban még belefér.

Fotó: Lang Róbert

– A Kresz előírásai szerint haladva, de kényelmes tempóban bizonyos akadálypontokat kell megtalálni egy kézhez kapott útvonalterv alapján – magyarázta a verseny lényegét Somogyvári János szervező. – A versenyzők egymástól elkülönítve indulnak, és mindenkinek meg kell találni az adott pontokat, melyek jellemzően Somogy és a Zselicség emblematikus helyszínei Kaposvár 50 kilométeres körzetén belül.

Fotó: Lang Róbert

A túrán 30 évnél idősebb, minősített veterán járművek vágtak neki a távnak. Jöttek autósok Zala vármegyéből, Pécsről és Székesfehérvárról is. Az ország más részein már elfogadott veterán autós elfoglaltság Kaposváron most kezd gyökeret verni. Először tartottak versenyt azzal a nem titkolt céllal, hogy szezononként többet is szerveznek majd, egyre több indulóval, sőt még arról is szó esett, hogy határon túlról érkezőkkel is.

– Az eső nem kedvez a rendezvénynek, de a nagy meleg sem jó, mert ezekben az autókban nincs klíma – mondta Kovács Ferenc szervező, aki szerint a kezdő verseny elég sok feladatot rótt rájuk, de a következő valószínűleg könnyebb lesz, mert a szombati túra meghozta a rutint.

Az öreg autók az útvonalterv szerint bejárták Szennát, majd Kadarkút felé vették az irányt, sőt átrándultak Baranyába, egészen Szulimánig, majd a Sasrét és Szentbalázs érintésével tértek vissza Kaposvárra. Három ódon motorkerékpár is nekivágott az útnak, a mezőnyben megtalálható volt Trabant, kis Polski, Citroen, Peugeot és Mercedes személyautó. A legidősebbnek egy 1957-es Fiat Topolino bizonyult.