A siófoki nagystrand vidám hangulata egy pillanat alatt váltott izgalomra, amikor Alice, a kétéves németjuhász és Deák Alexandra rendőr-törzsőrmester a Rendőrnap egyik csúcspontjaként egy váratlan igazoltatást alakítottak át hihetetlen üldözéssé. A szituációban az igazolt személy váratlanul megszökött, Alice azonban azonnal akcióba lépett.

Alice, a kaposvári őrző-védő rendőrkutya és gazdája, Deák Alexandra rendőr-törzsőrmester a siófoki Rendőrnapon megmutatták, hogyan dolgoznak a profik

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Miközben a menekülő próbált meglépni, Alice gyorsasága és koncentrációja mindenkit ámulatba ejtett.

A szökésre adott gyors reakcióval – majdhogynem villámgyorsan – a németjuhász a szökevény nyomába szegődött, és rövid időn belül, a levegőben megragadva elkapta. A közönség szinte lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy Alice a férfi karját szorosan tartva, szinte repül a levegőben.

A bemutató közben Deák Alexandra és Alice közötti szoros együttműködés remekül példázta, hogyan képes egy jól kiképzett állat és gazdája szinkronban működni.

Alice nem csak egy rendőrkutya: ő egy igazi hős, aki a rendőrségi feladatokat emberi partnerével tökéletes összhangban képes végrehajtani.

Az elfogás után, amikor a menekülő újra próbált szökni, Alice ismét akcióba lépett, és a helyzetet teljes kontroll alatt tartva újra elfogta a szökevényt.

Laczkó Bence, rendőr-törzsőrmester segítségével a gyakorlat minden részletére odafigyeltek, így az esemény nem csak biztonságos, hanem rendkívül izgalmas is volt. Az Alice által bemutatott akció élethű és meggyőző módon mutatta meg, mire is képes egy magasan képzett rendőrkutya, amit videónkban önök is megnézhetnek.