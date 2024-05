A legutóbbi napelemes pályázat indulásakor több somogyi vállalkozó behúzta a kéziféket és inkább nem vett részt kivitelezőként a programban, mondván, nekik ez nem éri meg. Egyre több vállalkozás kerül bajba azért, mert a projektekhez beígért támogatási összegek egy része a mai napig nem érkezett meg. Több tízmillió forintja van kint a kaposvári KVIKSZ Kft.-nek is. A cég honlapja szerint a társaság csődeljárás alatt áll, amely azonban nem a napelemes pályázatok miatt történt, mondta kérdésünkre Fülöp László ügyvezető. Ugyanakkor hozzátette: ez a helyzet még tovább nehezíti a pénzek mozgatását, ahhoz, hogy a már megkötött szerződéseket teljesíteni tudják. – Rendre bekérik a hiánypótlásokat, nagyon lassan reagálnak ezekre, majd újabb pótlást kérnek. Tehát nem igazán jönnek a pénzek, mondta Fülöp László. Van olyan pályázat, amely 2023 óta nem érkezett meg, 2024-ben is bent van közel 30 millió forintnyi támogatási összegük, kiutalás előtt – tette hozzá. A pályázati konstrukció korábban is az volt, hogy 40 százaléknyi előleget megkaptak a támogatottak, a fennmaradó összegek azonban csak a rész- és végelszámolások után érkeztek meg. Ez utóbbiak nem teljesülnek sok esetben.

– Nagyjából nettó 50 millió forintunk bent van emiatt, ami 40 kifizetetlen projektet jelent, mondta érdeklődésünkre Németh Miklós, a dombóvári, de Somogyban is kivitelező Z-Solar vezérigazgatója. Ezeket a projekteket mi engedélyeztettük, már termelnek, az ügyfelek kifizették az önerőt is. De a cégünk az állami pályázatokban kis szereplőnek számít, van itt a környéken olyan, ahol 500–600 millió forintnyi pénz folyósítására várnak, tette hozzá Németh Miklós. Megjegyezte: a napelemes pályázatokon való részvétel a kivitelező cégek számára ráfizetéses. – Nekünk ebben haszon nem keletkezik, ami eredményünk lett belőle elviszi az amortizáció, fogalmazott a vállalkozó.

– Szerintem az egész konstrukció átgondolásra szorul, bonyolult, ezért is nem vettem már részt a most futó pályázatban, nincs arra forrásom, hogy megelőlegezzem, mondta Varga József, batéi vállalkozó. Azt mondta: a lassú elszámolás és a sokféle hiánypótlás miatt neki 15 millió forintja lóg a levegőben.

– Az utóbbi hónapokban legalább 12 olyan hívást kaptam, hogy visszalépett a kivitelező a projekt megvalósításától, ezért vállaljam át a munkát. Ebből kettő helybéli család volt, akiknek nincs kivitelezője, tette hozzá Varga József. Ezzel az is a gond, hogy a 10 millió forintos komplett pályázatok esetében 4 millió forint előleget megkapták a pályázó családok. Viszont, ha nem valósul meg a projekt, vissza kell fizetniük ezt az összeget.



A több mint 35 ezer projekt töredékét zárták le eddig



Hosszú ideje kongatja a vészharangot a Magyar Napelemes és Napkollektor Szövetség a pályázati források lassú érkezése és az elszámolások bonyolultsága miatt. A szakmai szervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderült, hogy az állami napelemes pályázatokban résztvevő projektek között olyanról is tud a szövetség, amely már 2021 óta vár a támogatási összeg folyósítására. Az illetékes tárca adatai szerint 35 710 támogatói okiratot állítottak ki, ezek közül elállással érintett 1621, mindössze 2564 pályázat záró elszámolás folyósítása történt meg, s a folyamatban lévő projektek száma 31 525, melyből 9271 komplex és 22 254 a kizárólag napelemes beruházás. A közleményből az is kiderül, hogy előleget 23 536 projektnek utaltak, a kifizetetlen előlegkérelmek száma 314, valamint a feldolgozás alatt lévő, beérkezett és a hiánypótlás alatt lévők száma 591.



