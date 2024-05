SIker 1 órája

Az ENSZ BT elé kerül a fonyódi gimnazista indítványa

Még mindig a fellegekben jár Nagy Boldizsár, miután a fonyódi diák a New York-i Future We Want MUN versenyen a „legjobb delegált” kitüntetést szerezte meg.

Hajdú Marianna

A fonyódi Mátyás Király Gimnázium diákja nemrégiben tért vissza New Yorkból, de hetekkel a verseny után még mindig az események hatása alatt volt. Mint mondja, valóban egy hihetetlen élmény volt részt venni az ENSZ működését szimuláló megmérettetésen.

– Az első pillanatban még nehezen fogtam fel, hogy megnyertem. A verseny után két héttel még mindig úgy érzem, mintha csak most történt volna – emlékezett vissza Boldizsár. A fonyódi gimnazista a budapesti Milestone Intézetbe jár, ahol egy Model ENSZ klub is működik. Itt nem tanárok, hanem mi diákok dolgozunk együtt a céljaink eléréséért. – magyarázta a fiatal. Az ifjú diplomatatehetség a klubban sajátította el az ENSZ működésének alapjait, szabályrendszerét, és itt készült fel a versenyre.

A verseny különlegessége abban rejlett, hogy a valós ENSZ működését kellett a fiataloknak lemodellezni. Nagy Boldizsár egy ENSZ jelképpel díszített paraván előtt a new yorki Future We Want MUN versenyen

Forrás: Nagy Boldizsár Az Egyesült Államok képviselőjeként vettem részt és olyan globális kérdésekkel foglalkoztunk, mint a civilek védelme fegyveres konfliktusokban és a fiatalok szerepe a biztonságban. A verseny során valódi krízishelyzet is adódott, éppen úgy, ahogyan a valóságban is bekövetkezett az izraeli konfliktus kapcsán. A váratlan fordulatokra a versenyzőknek gyorsan kellett reagálni, ez pedig igazi kihívást jelentett a számukra.

Ez a győzelem nemcsak egy nagy akadémiai elismerés, de jelentősége van a valós ENSZ munkájában is. Nagy Boldizsár konferencián elfogadott indítványa ténylegesen bekerül a valódi ENSZ Biztonsági Tanácsa elé a közeljövőben.

A fonyódi gimnazista mindenképpen a diplomáciai pályát szeretné választani. Mint mondta: szeretné a versengés kapcsán megszerzett tudását a valódi nemzetközi diplomáciában is kamatoztatni. Álmodj nagyot és ne félj a kompromisszumoktól – javasolja a fiatal kortársainak is; ezek nélkülözhetetlenek a diplomáciában, és ha megfelelően kezeljük őket, elérhetjük a kívánt eredményeket. Boldizsár még nem döntötte el, hogy itthon vagy külföldön folytatja tanulmányait.

