Pénteken nagyjából 1600-1800 forintért adták a barack kilóját, ha nagy mennyiségekben még ne hordták el, néhány szem azért került belőle a legtöbb kosárkába. Nyúlik az eperszezon is, szinte mindenhol piros halmokban köszöngettek a vásárlóra a zamatos gyümölcsök. – Most már nem olyan drága, öt kilót vettem, lekvárt főzök belőle, mert az unokák nagyon szeretik – mondta el Kovács Károlyné kaposvári nyugdíjas. A gomba szerelmesei sem lehettek csalódottak, még vargányából is bőséges kínálat várta a vásárlókat.

Kovács Zsanett frissen szedte reggel a kaprot kertjéből.

Nekem nem jött be a krumplis verzió, hagyományos módon rakom el a kovászos uborkát, kenyérrel, fokhagymával, sóval és kaporral

– mondta el az őstermelő, miközben uborkát pakolt vevőjének a szatyrába. A hétvégi grillezéshez keresték a vásárlók a különleges ízesítésű grillkolbászokat, pácolt húsokat, grillsajtot keresték. A kisbajomi őstermelő almás és túrós pitéje, valamint ropogós perecét reggelire gyerekek és felnőttek egyaránt jóízűen fogyasztották.

Az óvatosabbak kivártak és most kezdték el a palántákat megvásárolni. Nagy sláger volt a jugó paradicsom és a kápia paprika. A vázákban kék búzavirágok és rózsacsokrok díszelegtek, de egynyári virágokból is bőséges kínálat mutatkozott.