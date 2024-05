Három blokkban mutatkoztak be a táncosok. Az elsőben a Kapronczai Alapfokú Művészeti iskola tánccsoportjai adták elő versenytáncprogramjaikat Berkes Sándor művészeti vezető koreográfiájára. Másodikként a 2002-ben főleg a Széchenyi Ferenc Gimnázium tanulóiból alakult Vénusz Mazsorett Csoport táncosai hagyományos „mazsorett” táncokat és könnyűzenei koreográfiákat mutattak be Pávics Judit művészeti vezető betanításában. Harmadikként az 1976-ban alakult Boróka Táncegyüttes fiataljai mutatták meg tánctudásukat Vránics Eszter és Orsós Péter betanításában. A „nagyok” előadásában kalotaszegi, nagyecsedi és felcsíki koreográfiákat mutattak be, a Kis-Borókától tardoskeddi táncokat, a Boróka-Bogyóktól pedig moldvai táncokat tekinthettünk meg.