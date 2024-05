Elkészült a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum energetikai beruházása, a város TOP-pályázatból közel 502 millió forintot biztosított a fejlesztésre, a centrum saját forrásból 80 millió forintot fordított a korszerűsítésre. Csiba Ágota, a KSZC nyugalmazott kancellára, Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Huszti Gábor, a vármegyei közgyűlés alelnöke is részt vett a keddi sajtótájékoztatón.

– A Kaposvári Szakképzési Centrum megalakulásától kezdve arra szegődött, hogy a hozzá tartozó iskolákat minden szempontból támogassa – hangsúlyozta Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója. – Ez nemcsak szakmai, hanem gazdasági segítséget is jelent, megragad minden olyan lehetőséget, amivel előrébb tudnak lépni az intézmények és a tanulóknak 21. századi körülményeket képesek biztosítani.

A homlokzat külső szigetelésén kívül a nyílászárókat és a fűtőtesteket is kicserélték, a KSZC saját forrásból az új lámpatestek beszerzéséről és a belső festésről gondoskodott. Szita Károly polgármester azt mondta: öröm a mai nap, mert valaminek a végére értek, amit elhatároztak.

– Ha hiszel abban, hogy a zöld­energia Kaposvár jövője, akkor nem válogatsz – utalt a projekttel kapcsolatos döntésre. – Akkor mész előre, a klímasemlegesség, a káros­anyag-kibocsátás minél előbbi csökkentése érdekében, s nem azt nézed, hogy családi házról, óvodáról vagy állami fenntartású intézményről van szó, hanem mész előre és csinálod a magad dolgát. Ez az iskola nagyon régen volt már felújítva, s patinás iskolája a városnak.

Keczeli László, a technikum igazgatója arról is szólt, hogy a beruházás egy új korszak kezdetét jelenti számukra. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is gratulált a fejlesztéshez, külön köszöntötte a résztvevőket.