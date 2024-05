A jelentős létszámcsökkenés különösen annak tükrében megrendítő, hogy a húszéves évfordulón még huszonkilencen voltak. – Lassan, de biztosan elfogyunk – mondta Gégény Antalné klubvezető, aki maga is az idősebbek közé tartozik. – Ugyan jöttek újak is közénk, de az átlagéletkorunk így is magas, és jelenleg mindössze harmincan vagyunk.

Gyorsok Istvánné fodrász az alakuláskor még messze volt a nyugdíjaskortól, a szervezetbe is pártolóként lépett. – Hozzám jártak a tagok, így nem okozott gondot a nagy korkülönbség, mindig örömmel mentem közéjük – mondta. – A fellépéseken ugyan nem vettem részt, a frizurájukat viszont mindig én csináltam anyagi ellenszolgáltatás nélkül, ezzel is támogatva a csoportot.

Az ünnepségen a diavetítőn megjelenő képek meséltek minden beszámolónál ékesebben a múlt egy-egy felejthetetlen pillanatáról: a színjátszók és a táncosok fellépéseiről, vendégszereplésekről, amelyekkel a vármegyénken túlra is elvitték Ádánd jó hírét és hangulatos rendezvényekről, amelyekkel örökre beírták magukat a település nagykönyvébe. A felejthetetlen fellépések egyik aktív részvevője a ma már nyolcvanöt éves Kátus Gyuláné ugyan csak három évvel a megalakulást követően lett klubtag, elmondása szerint azonban így is bőven van mire emlékeznie. – Csodálatos élményekben volt részem ez idő alatt – mondta. – Szép sikereket értünk el, sokfelé megfordultunk az országban, egyedül bizonyára nem jutottam volna el ennyi helyre – vallotta be.

Gégény Antalné szerint ma már csak az iskolásoknak szervezett, rendkívül sikeres sütőszakkör jelenti a legnagyobb elfoglaltságot számukra, a jubileumra is négyféle süteménnyel készültek a gyerekekkel. Azért a támogatóikról sem feledkeztek meg az ünnepségen, külön is megköszönve Németh Ilona önkormányzati képviselőnek, a település egykori iskolaigazgatójának a megalakulás óta tanúsított önzetlen segítségét.