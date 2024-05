Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója volt a vendége a Polgári estek a Dráva mentén című rendezvénysorozatnak szerdán este. A nagyatádi művelődési házban tartott találkozóra Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Ludas László polgármesterjelölt meghívására érkezett. Előadásában a főigazgató kifejtette, hogy óriási tétje van a június 9-ei választásnak.

– Háború vagy béke lesz, hazánk ki tud- e maradni a háborúból? – tette fel a kérdést. Aláhúzta: a magyar kormány a józanság, a realizmus hangja volt és továbbra is lesz Európában.

Ludas László a találkozón kiemelte: Nagyatád jó adottságokkal rendelkező város és a legnagyobb feladata a megválasztott polgármesternek a további infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, munkahely teremtések lesznek. Szászfalvi László országgyűlési képviselő elmondta azt is, hogy a 68- as út fejlesztése elengedhetetlen a jövőre nézve. Beszámolt arról is, hogy a Balatontól a Dráváig lehet majd kerékpározni és kórházi fejlesztéseket is terveznek.

A nagyatádi estről csütörtökön hosszabb beszámolóval jelentkezünk.