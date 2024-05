A kilenc éves zselickislaki Vajda György a nyulakról tartott előadást. A fiatal kutató azt vizsgálta, hogy a vitaminkiegészítés hogyan befolyásolja az állat súlygyarapodását. – Sajnos nem sikerült a kísérletem, mert csak egyetlen nyúl gyarapodott fél kilogrammnál többet – emelte ki Vajda György. A diáktól arról is beszélt lapunknak, már most tudja, hogy agrármérnök akar lenni és szeretne foglalkozni állatottal is. A Zselickislakon élő tanuló korábban a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján országos első helyet szerzett.

A középiskolások között is voltak rutinos versenyzők. Drescher Emma, a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium kilencedik osztályos tanulója sokadszorra vett részt a tudományos konferencián. Idén fizika témakörben indult, és a szivárványokat vizsgálta. – Egy kérdőívben gyűjtöttem össze az emberek véleményét, majd összehasonlítottam a tudományos háttérrel, hogy valójában hogyan is keletkeznek a szivárványok, illetve milyen fajtái vannak – mesélt a kutatásáról a diák. – A válaszadók kétharmada tisztában volt azzal hogyan történik és tudta is, milyen fajtái vannak. Örömmel tapasztaltam, hogy az emberek mennyire jártasak a témában – tette hozzá.



Hozzáadtak tapasztalatukat a tudományhoz

Bencéné Fekete Anikó Andrea, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetének igazgató-helyettese, az esemény egyik szervezője elmondta, ez a kutatási verseny a gondolkodtató tanulásnak az egyik alapja. – A diákok feltételeznek, kitalálnak valamit és saját maguk több úton, módon nekiállnak kutatni és igazolni, vagy cáfolni azt a feltételezést, amiből kiindultak. Nincsen rossz megoldás. Itt a kutatás a lényeg és az, hogy mennyit adtak hozzá a tudományhoz – emelte ki. Weimann Gáborné a Kaposvár–Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület alelnöke az esemény megnyitóján hangsúlyozta, a tehetséges gyerekeket, fiatalokat minden eszközzel segíteni kell azért, hogy kellő tudással és képzettséggel állhassanak szembe a világ kihívásaival.