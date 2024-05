A Helyőrségi Klub dísztermében tartotta a Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja 2024. évi közgyűlését, amelyen az elnökség beszámolt a 2023. évi tevékenységéről és elfogadták az idei programtervet is. A tanácskozáson Borhi Zsombor alpolgármester, a kaposvári katonai szervezetek, valamint több civil közösség képviselője is megjelent.

Pető László nyugállományú alezredes, egyesületi elnök visszatekintéséből kiderült, hogy a múlt évre tervezett programok kivétel nélkül megvalósultak, amelyek közül a világháborús hősökről történő megemlékezések kaptak prioritást. Névadójuk, Noszlopy Gáspár halálának 170. évfordulóján a budapesti, Fiumei úti temetőben lévő síremlékénél tartott koszorúzásra az egyesület negyven tagja utazott el.

Az elnök elmondta, hogy az év során kétszer is részt vettek csoportos üdülésen, a kirándulásaikon többek között a szentendrei skanzen, valamint a várpalotai Trianon Múzeum látnivalóit is megtekintették. Többször is sort kerítettek zenés-táncos estre és különböző versenyekre is, amelyek mindegyikén szép számban vettek részt a közösségből. Az év során huszonkét új tagot vettek fel, ugyanakkor hatan el is távoztak közülük, így most százharminc főt számlálnak.

A pénzügyi beszámolóban elhangzottak szerint a tagdíjakkal és a pályázatokon nyert támogatással az egyesület működése biztosított volt. Az idén két kiemelt programot terveznek: május 21-én Budavár visszafoglalásának 175., valamint az egyesület megalakulásának 60. évfordulójáról is szeretnének majd méltó módon megemlékezni.