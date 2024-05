A napokban készült el a jogszabály, miszerint súlytól és teljesítménytől függően kötelező biztosítást lehet és kell kötni a modern kori közlekedés legújabb veszélyforrásaira, az elektromos rollerekre. Somogyban is gombamód szaporodnak az ilyen eszközzel közlekedők, és hamar kikristályosodott a legtöbbünkben:

Elszántság és akarat van, közlekedési kultúra egyelőre nincsen.

Szinte leáldozott a világ a banga gyalogos vagy a felelőtlen, zebrán bicikliző, oktalan tetteiért morgolódó sofőröknek. Átvette helyüket az elektromos rollereken villámgyorsan száguldó, bárhonnan megjelenő közlekedőkért érzett aggodalom. Hiába egy viszonylag új fejlesztésről van szó, kevesen mondhatják el, hogy nem találkoztak valamilyen formában egy-egy életét kockáztató e-rolleressel. Úttesten, járdán, bicikliúton, zebrán, szemből érkezve vagy mellettünk elhúzva, de ott vannak mindenhol.

Az új jogszabállyal most sebtapasz kerül a nyílt törésre, hiszen minden ugyanúgy lesz, mint eddig volt, csak tudjuk, valaki biztosan állja egy balszerencsésebb találkozás számláját. Jó hír ez a kárt szenvedőknek, és mit sem változtat az egyre mélyebbre zuhanó közlekedési morál süllyedési sebességén. Mert a legtöbbek fejében még az sem tiszta, melyik járműkategóriába soroljuk be ezeket a könnyű, villámgyors gépeket. Így aztán az sem világos, hogy mit szabad velük, és mit nem. Ezzel pedig el is engedtük a gyeplőt, hisz minden rolleres azt csinál, amit akar, és amibe reményei szerint nem hal bele. A legfontosabb lépést most az oktatás és az egyértelműsítés jelentené: milyen szabályok mentén, hogyan használhatjuk biztonságosan guruló villanydeszkáinkat, és ezeket valaki ellenőrizze és tartassa is be.