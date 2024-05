Amerikai autós találkozót szervezett a Chrysler 300 C Magyarország elnevezésű csoport vasárnap Balatonbogláron az egyik bevásárlóközpont parkolójában. Az országos eseményen több mint félszáz kocsit csodálhattak meg az érdeklődők. A kiállított járművek között Chrysler 300 C típusú autóból volt a legtöbb, de Dodge Challenger, Charger és Magnum is bemutatkozott.