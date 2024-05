Az eseményt második alkalommal rendezték meg a Szennai Skanzenben, ahol főző-, sport-, és kvízversenyen is megmérettethették magukat a hivatal dolgozói, míg a gyerekeknek voltak népi játékok, rendőrkutyás bemutató és barantás foglalkozások is. A Három királyfi, három királylány alapítvány délelőtt megtartotta a hagyományos "Gyereket a magasba" akcióját, melynek célja felhívni a családok figyelmét a gyermekvállalásra. A résztvevőket köszöntötte és a díjakat átadta Neszményi Zsolt főispán. Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke is kilátogatott a rendezvényre.