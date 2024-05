Szentbalázsi családi napon vett részt Gelencsér Attila Országgyűlési képviselő, aki már korábban is hangsúlyozta, hogy nagyon fontos számára a zselic, és vele együtt az itt élő családok is. Nem véletlenül újíthatta fel a település a tavalyi évben az óvodáját és az iskoláját, valamint az újonnan épült konyháját, hiszen ezek az intézmények is fontos szerepet játszanak a helyi családok életében.