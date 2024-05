– Hogyan kapcsolódik a sport az életéhez?

– Kiskoromban röplabdáztam, aztán a későbbiekben a labdarúgás, azon balül pedig a kapus poszt mellett tettem le a névjegyem. Utánpótlás szinten a Kaposvári Rákóczi FC-ben játszottam, majd megfordultam NB III.-as és Megye I.-es szinten is több egyesületben. Voltam többek közt a Nagyatád és a Balatonlelle, valamint a Toponár, a Majos SE és a Dombóvár játékosa is. Jelenleg Kaposfüreden futballozom.

– Mindig is testnevelőtanárnak készült?

– Úgy érzem, hogy nagyon jó pályára kerültem. Négy éve dolgozom a Berzsenyi Dániel Általános Iskolában, testnevelőtanárként ez az első munkahelyem. A középiskola után sportszervezői szakra mentem, Pécsen tanultam, de ez az irány nem igazán jött be. Szerettem volna a sport területén maradni, így jött a testnevelő tanári pálya melyet a kaposvári tanulmányaim alatt nagyon megkedveltem. Kialakult bennem egy szeretet a szakma iránt és sok dolgot tanulhattam, amit pályafutásom során át szeretnék adni a gyereknek. Igyekszem folyamatosan képezni magam, így most tervben van egy kapusedzői tanfolyam elvégzése.

– Milyennek látja a gyerekek sporthoz való hozzáállását?

– Azt tapasztaltam, hogy alsóban még sokkal aktívabbak a gyerekek, jóval könnyebb őket megszólítani és motiváltabbak, mint a nagyobbak. Felsőben, valahol az ötödik és a hatodik osztály környékén érzek egy törést, ahol a serdülőkorral egybekötve változik az érdeklődés iránya.

– Milyen irányba próbálja terelni az Ön által tanított gyerekeket?

– Lényegesnek tartom, hogy a gyerekek ráérezzenek arra, hogy milyen fontos a mozgás. Igyekszem átadni nekik a sport iránti szeretetet és egy olyan alaptudást, amit tovább vihetnek az életük során. Elengedhetetlennek tartom, hogy minél több sportágat megismerjenek és ki tudják választani a számukra legmegfelelőbbet.

– Ön számára mit jelent, hogy Somogy vármegyében a 30 év alattiak kategóriájában az év testnevelőtanára lett?

– Már a nevezésnek is nagyon örültem, meglepetésként ért és nem is gondoltam arra, hogy nyerhetek. Ez egy nagyon pozitív visszacsatolás, egy olyan elismerés, amire nem számítottam. Jó érzés azt tapasztalni, hogy a környezetem, a szülők, a gyerekek és a kollégáim elégedettek azzal a munkával, amit a mindennapokban végzek.