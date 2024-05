Dr. Balázs Géza és dr. Szayly József, a DUE alelnökei alapították az Ifjúsági Sajtódíjat 1997-ben. Azóta minden évben egy tehetséges, reménybeli médiás fiatal kapja meg ezt az elismerést. Közülük már többen bizonyították a nagy médiában, hogy érdemesek voltak erre a díjra. Ifjúsági Sajtódíjas volt például Lazári Fanni, aki a Hamu és gyémánt munkatársa is volt, vagy S. Takács András, aki azóta On the spotból lett közismert, vagy Sóki Tamás, sajtófotó-díjas fotós.