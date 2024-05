Budai Ferenc építési vállalkozónak és csapatának most is akad munkája, mert a Kaposvári Törvényszék belső felújítása részeként festéseket végeznek, illetve magánházaknál hőszigetelést rendelnek tőlük.

– A lakossági kivitelezéseknél még nem múlt el a visszaesés – mondta a kaposvári építési vállalkozó. – Mivel a minimálbér emelkedett az év elején, az alkalmazottak bérét növelni kellett. Egyesek úgy döntöttek, hogy pár embert elküldenek, de aki meg akarta tartani a munkásait, annak bért kellett emelni. Ezt csak úgy tudták megtenni, hogy az áraikat hozzáigazították, ez 5-10 százalékos árnövekedést jelentett. A helyzet azt eredményezte, hogy jelenleg sok építési vállalkozó minimális nyereséggel vagy akár nullás eredménnyel dolgozik.

Fotó: Lang Róbert

Márciustól a festőanyagok ára is emelkedett, szintén 5-10 százalékkal, és a zsugor­inflációra is tapasztalt példát az építési vállalkozó, mert a 15 literes festékanyag csomagolásában csak 14 litert talált ugyanazért az árért. Még nem indult be a forgalom, nem fogynak az építőanyagok, felelték érdeklődésünkre a kaposvári Sáfrán Tüzépnél. A legtöbben a nemrég bejelentett otthonteremtési támogatásra várnak az ügyfelek közül. A kaposvári építőanyag-kereskedéseknél azt állapították meg, hogy most indulnak be az áremelések, holott tavaly még csökkentek az árak. A hőszigetelő anyagok ára már harmadszor emelkedett az idén. A faanyagok, a zsákos kötőanyagok, és a ragasztók ára is növekedett az elmúlt hetekben. Stagnáló forgalmat tapasztalt Sipos Zoltán, a Kapos Épker ügyvezetője, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes figyelni az akciókat, hiszen ezek néhány éve még nem voltak az építőanyag-kereskedelemben.

A munkadíjak emelkedése mellett tovább mérséklődött a szakemberhiány az építőiparban. A Mapei felmérése szerint az építőiparban, 2024 februárjában átlag 52 napot kellett várni egy szakemberre.

Fotó: Lang Róbert

Öt somogyi járásban elérhető a maximum A Mapei szakemberhiányról készült ágazati felmérése szerint 12 százalékos áremelést tervez az építési szakemberek 60 százaléka még ebben az esztendőben. Közben az építőipar új lendületet kaphat, mert 20 ezer családi ház újulhat meg a tervek szerint júniusban már pályázható, új otthonteremtési támogatással. Az átlagjövedelmek alapján 63 járásban érhető el a legmagasabb támogatási összeg, az ott élők 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek. Ilyen a barcsi, csurgói, marcali, nagyatádi és tabi járás. A legtöbb, 96 magyarországi járásban a támogatási összeg és a kamatmentes hitel aránya 3-3 millió forint, ilyen a kaposvári és a siófoki járás.