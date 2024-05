Szerdán Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára és Parrag Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Vármegyei Igazgatóságának üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője sajtótájékoztatót tartott a 65-ös számú főút, Balatonkiliti és Ságvár között, a Siófok-Kiliti Repülőtér bekötőútnál.

Közutak karbantartása és zöld területek rendben tartása

A közút karbantartása mellett a közutakat határoló zöld területek rendben tartása is fontos feladat. Ez magában foglalja a fűnyírást, kaszálást, valamint az illegálisan eldobált szemét rendszeres összegyűjtését. Nagy Bálint számokat is megosztott a sajtótájékoztatón: Tavaly a közút munkatársai 113,126 munkaórát töltöttek a hulladék összegyűjtésével, amely közel 1 milliárd forintba került. Az idei évben ezt a munkaóraszámot és a forrásokat is megduplázták, így 2024-ben közel 2 milliárd forint áll rendelkezésre a hulladék összegyűjtésére és elszállítására.

A Balaton környéki területek kiemelt gondozása

Somogy vármegyében különös figyelmet fordítanak a Balaton környékére, mivel ez a terület turisztikailag frekventált. Parrag Attila szerint idén már 13,5 millió négyzetmétert kaszáltak le, és ezt a tendenciát szeretnék fenntartani. A közútkezelő munkatársai az ünnepekhez és önkormányzati eseményekhez igazítják a kaszálási tevékenységeket, például a Tour de Hongrie kerékpárverseny kapcsán is kiemelt figyelmet kapott a fűnyírás és szemétszedés a 65-ös út mentén és környékén.

Új technológia bevezetése a közút karbantartásában

A sajtótájékoztatón bemutatták a tavaly beszerzett új gépjárművet is, amely egyszerre két kaszáló fejjel nyírja az út menti zöld felületet, ezzel is hatékonyabbá téve a karbantartási munkálatokat.

Az államtitkár felhívta a közlekedők figyelmét, hogy a közlekedők vigyázzanak egymásra és a közút munkatársaira is az utakon.