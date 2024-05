Lehet-e a cukrot úgy édesíteni, hogy az még cukor maradjon? Lehet-e egy édesanyáról olyat írni, mondani, ami még nem hangzott el? Lehetetlen. S talán nem is kell mindig valami újat elővarázsolni, hanem elég megismételni: szeretlek Édesanyám!

Szóval nem a szavak cifrasága, hanem az őszinte szeretet mindennapisága adja anyák napjának a lényegét. Egy őszinte szó, egy ölelés, egy gondolat, mert bizony bármennyire is fájó, az édesanyák egy része már a mennyben lakik. Egy emlékezés is segíthet, mert aki nincs velünk, mégis velünk lehet, ha a lelkünkben elkülönített kis zuggal „fizettünk” azért a sok mindenért, amit kaptunk tőle.

Az édesanyánknak mi magunk vagyunk a karrierje

Ritkán gondolkodunk el azon, hogy az édesanyánknak mi magunk vagyunk a karrierje, hiszen egy időre éppen értünk mondott le a csábító önmegvalósítási formákról, hogy helyette életet adjon nekünk, azaz véghez vigye a világmegtartó önmegvalósítását, s édesanya legyen. Hitünk szerint nincs szebb önmegvalósítás annál, mint amikor valaki életet ad, kitárja a világ ablakát, szembenéz minden nehézséggel, küzd és bízik, vonzóvá, szerethetővé, élhetővé varázsolja a mindennapokat, s mindezt önzetlenül, pusztán csak általa kiolvasható némi szeretetért teszi. De még ezzel az anyasági szeretettel is bennünket tanít és nevel, hiszen ez az anyaság legszebb nyelve. Aki szeret, bármire képes! De úgy, ahogy egy édesanya szeret, arra senki más nem! Összeköt földet és eget, példát mutat, megtanít mindenre, ami fontos, bízni, szeretni, elfogadni, kitartani és megbocsátani. Úgy ad életet, hogy vele adja a sajátjának legnagyobb részét is, miközben folyton folyvást csak fonja a világ legerősebb kötelékét.

Ezerszer leírtuk már: az édesanya feltétel nélküli ajándék! Különösen felértékelődik ez a kiszámolhatatlanul, tervezhetetlenül válságos, háborús, nemritkán egészen ostoba, öntörvényű és érték nélküli, olykor lélektelen világunkban. Vigyázzunk az édesanyákra az év minden napján, s az élet minden pillanatában!

Isten éltesse az édesanyákat idelent a Földön, s ott fönt a mennyekben is!