Haris Máté Dominik rengeteg fortélyt lesett el édesapjától az elmúlt években. A megszerzett tapasztalatot az április végi budapesti döntőben is kamatoztatni tudta. A megmérettetés nehéznek bizonyult. Az öt döntős fiatal közül hárman végig fej fej mellett haladtak, ezért a zsűrinek nem volt könnyű eldönteni ki valójában a legjobb.

Fotó: Lang Róbert

A kétnapos versenyen a fiataloknak több feladatot is meg kellett oldaniuk. Kétszer négy órán keresztül dolgoztak, és végezték el a legtökéletesebben a munkát.

– Gázszerelési feladatot kellett végrehajtani fekete acélcsővel, illetve központifűtés-szerelést rézcsővel, lágy forrasztással

– emlékezett vissza a döntőre Haris Máté Dominik. – Összesen három radiátort kötöttem be, egy gázórát, kazánt és füstcsövet. A feladatok között csőhajlítás is szerepelt, ez azonban megnehezítette a munkámat. Egy félkerülőt és kettő 90 fokot kellett kihajlítani egyetlen csőből, de toldani nem lehetett – tette hozzá a győztes diák.

Haris Máté Dominik a válogató után egy hónap alatt készült fel a döntőre. Édesapja mellett, és az iskolai műhelyben is gyakorolt. A tavalyi feladatok alapján nagyjából sejtette, milyen feladatot kell megoldania, de a pontos gyakorlatot csak a helyszínen tudta meg.

– Nagyon sokat jelent nekem ez a verseny, nem sokan mondhatják el magukról, hogy megnyerték – mondta Haris Máté Dominik. – Egyelőre nem akarom befejezni a tanulmányaimat. Jelenleg 11. évfolyamos vagyok, szeretnék érettségizni, majd egyetemre vagy főiskolára menni. Tervem, hogy épületgépész-mérnök legyek – tette hozzá a fiatal.

Haris Jenő a Szakma Sztár Fesztivál győztesének édesapja is elkísérte fiát a budapesti döntőre. A víz-, gáz- és központifűtés-szerelőmester elmondta, nagyon precízen dolgoztak a fiatalok a versenyen, korábban ritkán fordult elő olyan, hogy ennyire szoros volt a küzdelem. – A húszéves szakmai tapasztalatommal sem tudtam volna megmondani ki lesz majd az aranyérmes – emelte ki Haris Jenő.

– Boldog vagyok, hogy a fiam és egyben a tanítványom lett ennek a kategóriának a győztese.

Fotó: Lang Róbert