Az iskolából orvosok, mérnökök, pedagógusok és kiváló agrárszakemberek kerültek ki, valamint az intézmény tanulója volt a Petőfi-díjas író, újságíró, az idén kilencvenéves Szűcs Béla Albert is, aki a múlt héten immár sokadik alkalommal volt vendége a településnek.

– Mindig úgy érkezem ide, mintha hazajönnék, a fogadtatás ugyanis semmi máshoz nem hasonlítható – mondta Szűcs Béla Albert. – Életemben sok helyütt megfordultam már, gyakran voltam vendége gazdagoknak is, de ennyi szeretetet és figyelmességet sehol másutt nem kaptam.

Iharosberényben csupán egyetlen évet töltött a Petőfi-díjas író, a nyolcadik osztályt végezte a helyi iskolában, ez az egy esztendő elmondása szerint mégis életre szóló, mély nyomot hagyott benne. – Itt voltam először szerelmes és élveztem a helyiek vendégszeretetét – emlékezett vissza. – Már akkor megtapasztaltam, hogy a maguk egyszerűségében mennyire barátságosak és elfogadók errefelé az emberek.

Bár az élet másfelé sodorta, somogyi kötődése a rokonokkal és a volt osztálytársakkal való kapcsolatain keresztül a mai napig megmaradt. Mindezen élmények hatására írta A berényi gesztenyefák árnyékában című könyvét is, amely ismét összehozta az egykori falujával. – Levélben keresett meg minket, így szereztünk tudomást a műről is – mondta lapunknak Zsirmon Endre polgármester, aki arról is beszélt, hogy Szűcs Béla soha nem érkezett üres kézzel, az ajándékok mellett mind a mai napig anyagilag is támogatja a hagyományőrző egyesületet, emellett díjat is alapított, amelyből minden évben az iskola legtehetségesebb tanulója részesül. – Meghívtuk könyvbemutatóra, ezt követően gyakoribbak lettek a találkozásaink, az évek során egyre inkább elmélyült a kapcsolatunk, állandó vendége lett a nagyobb rendezvényeinknek is.

Nagy tisztelettel beszélt az íróról Horváthné Záborszky Judit, az énekkar korábbi vezetője is: – Komoly meglepetés volt számomra, amikor a Duna tévé Ízőrzők című műsorában történt szereplésünk után felhívott és gratulált nekünk – mondta. – Ettől kezdve a lehetőségeihez mérten feleségével együtt részt vett a fellépéseinken és rendszeresen segített bennünket. Neki köszönhettük a Svédországban élő Veres családdal való kapcsolatot is, akik a mai napig ugyancsak szponzorálják az egyesületünket.

Fotó: Varga László

Berényi csillagok címmel egy újabb kötet is született



Mint kiderült, újabb könyv is született Berényi csillagok címmel, amelyben a település történetét foglalta össze a Petőfi-díjas író. Zsirmon Endre polgármester szerint ebből olyan dolgokat is megtudtak, amelyekről korábban nem volt ismeretük. Nem akármilyen ajándék volt Szűcs Bélától a nemrég átadott Magyarország történelmének összefoglaló gyűjteménye sem, amely az akaratának megfelelően az értéktárba kerül. A múlt heti találkozón Horváthné Szanyi Éva elnök rövid áttekintést is adott az egyesület tevékenységéről, méltatva az író szerepét is a feltételek biztosításában, majd a polgármester a gyümölcsöző együttműködésükről ejtett szót. Ezt követően az énekkar és a táncososok impozáns összeállítással bizonyították, hogy nem méltatlanok a támogatásra.