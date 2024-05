Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás intézet egy korábbi felmérése alapján hazánkban tartós derékfájdalom miatt minden második ember fordul orvoshoz életében. A csontritkulásos betegek száma meghaladja a 900 ezer főt, az ebből adódó csonttörések száma is közel százezer, a combnyaktáji törések után egy éven belüli halálozás húsz százalék feletti. Porckopásos betegek 1,5– 2 millióan vannak, különböző ízületi gyulladásban mintegy 150 ezren szenvednek. A mozgásszervi problémák nyolcvan százaléka az idősebb korosztályt érinti, amit sokan az öregedés természetes velejárójának tartanak, a szakemberek szerint azonban ez nem egészen így van: bár kétségkívül elhasználódunk az évek múlásával, a rendszeres, életkorhoz és a mindenkori állapothoz igazodó mozgással, a megfelelő minőségű, kalciumban gazdag táplálkozással, valamint a szabad levegőn való rendszeres tartózkodással lassítható a folyamat, illetve a tünetek jelentősen csökkenthetők.

– Ha bármely okból hosszabb fekvésre kényszerül valaki, még az ágyban is tanácsos tornagyakorlatokat végezni, ami jelenthet akár izom-összehúzódásokat is – tanácsolta Brigovácz Éva reumatológus szakorvos, a kaposvári kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa. – A rendszeres kondicionáló mozgás, így a séta, a kocogás, a torna, a kerékpározás, de az úszás is kiválóan alkalmas a jó fizikai állapot megőrzésére. És mivel hazánk rendkívül gazdag termálvizekben, az ezekben történő kezelés, mozgás különösen jó hatással van az ízületekre.

Brigovácz Éva kiemelte, természetesen mindenkinek magának kell kiválasztani a számára legmegfelelőbb mozgásfajtát, amihez célszerű szakemberek közreműködését is igénybe venni. A terjedőben lévő életmódklubok, így a kórházban működő is segítséget jelenthetnek ebben, mint ahogy a nyugdíjas-szervezetek is egyre gyakrabban bővítik tevékenységüket a szépkorúak egészségi állapotának megfelelő mozgásformákkal, ilyen a kortalan torna, az örömtánc, de ezt a célt szolgálhatják a különféle természetközeli programok is. – Akinek pedig tartós fájdalmai is vannak, mindenképpen forduljon orvoshoz, ugyanis a folyamatosan fogyasztott fájdalomcsillapítók csak rontanak a helyzeten, hívta fel a figyelmet Brigovácz Éva.

Ifjabb dr. Martin Luther King: bárhogy is legyen: mozogj!

A reumatológiai intézet szerint 2019-ig a mozgásszervi betegségekre fordított kiadások Magyarországon éves szinten minimum 4–500 milliárd forintot tettek ki, ezt az összeget gyógykezelésre, táppénzre valamint a rokkantság költségeire fizették ki. A betegségek gazdasági kihatásai mellett nem elhanyagolhatók a társadalmi következményei sem, különösen a mozgássérültek vonatkozásában, akik ugyan megfelelő egészségügyi ellátást kaptak, a társadalom azonban nem tekintette egyenrangúnak őket. Éppen ezért az 1980-ban megalakult Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete a közösségteremtés mellett a társadalomba történő be- és visszailleszkedés elősegítését tűzte ki legfőbb céljául, ugyanakkor fontos feladatuknak tartják mind a mai napig a mozgásukban korlátozott és más fogyatékossággal élő emberek sajátos érdekeinek megjelenítését, szükség esetén védelmét a lehetőségek minél jobb kihasználásával. A mozgáskorlátozottság azonban nem jelenti a mozgásban való teljes korlátozást, ifjabb dr. Martin Luther King szerint is: „Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!”