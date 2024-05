A különösen enyhe február és a roppant meleg tavasz miatt előbb érik be idén minden gyümöcs, így a barack is. A kajszi- és őszibarack ültetvényeken is szépen fejlődnek a gyümölcsök. – Nagyjából másfél héttel korábban érik be idén a barack, mint tavaly, mondta Mózer Gyula, hácsi termelő. Előbb kezdtek virágozni a barackfák, ennél fogva a kajszi már akár május végén ládákba kerülhet, de az őszibarack is előbb jön valamivel a megszokottnál, mondta a hácsi termelő. A korábbi fejlődés miatt többet kellett védekezni, a Mózer család ültetvényein mostanáig már hét permetezésen is túl vannak. – Mivel hűvösek voltak az éjszakák és a hajnalok megjelent a tafrina. Aki nem tudta időben elkapni, annak meggyűlt a baja a gomba okozta betegséggel, jegyezte meg Mózer Gyula.

– Az egész vegetációra igaz, hogy előbb indult be. A szántóföldi és a kertészeti kultúrában szabadföldön előbb kezdtek fejlődni a növények, mint ahogyan azt megszokhattuk. Én azt mondanám, hogy két héttel korábban kezdhetjük szedni a barackot, vélekedett Gara Miklós, somogytúri gazdálkodó. Hozzátette: olyan problémákkal kell megküzdeniük a termelőknek, amelyek korábban nem voltak jellemzőek a barackültetvényeken. – Korábban lisztharmattal a kajszisban nem találkoztunk, de fiziológiai rendellenességek is megjelentek a fákon. A februári virágzás sem volt jellemző. Nagyon kötöttek voltak a fák, ezért ritkítani kellett őket, tette hozzá Gara Miklós.

A Sió Fruit Family siófoki ültetvényén is korán beindult a virágzás, így a korai érésű barackokat várhatóan már május 20-a után elkezdik szedni. – Február 18-a után elkezdtek virágozni és ez hosszan elhúzódott, több mint egy hónapig tartott. Ezután viszont lehűlés érkezett, így a későbbi fajták már nem fejlődtek ilyen gyorsan, mondta Szabó Zoltán siófoki termelő.

A Sió Fruit Family egyik tulajdonosa szerint nem csak a virágzás ideje változott, de a kártevők is másként jelentek meg a barackosban. – A barackmoly kirajzása általában ilyentájt van, de vannak olyan táblák, ahol egyáltalán nem találkoztunk vele, s olyanok is, ahol nagyon sok van. Ugyanez igaz a cseresznyemolyra is. Arra számítok, hogy ott is előbb kezdhetjük szedni a gyümölcsöt, mondta Szabó Zoltán.

A somogyi termelők egyöntetű véleménye, hogy árakról még korai beszélni. De abban bíznak, hogy idén el tudják olyan áron adni a termést, hogy az fedezze a megnövekedett költségeiket. – Sokan nem is sejtik, hogy mennyi munka van abban, hogy a barack a boltok polcaira kerüljön. A növényvédő szerek pedig nem lettek olcsóbbak, általában a növénytermesztéshez szükséges anyagok nagyon drágák lettek, ezzel a bekerülési költség is megnőtt, mondta a siófoki gazdálkodó.

Gara Miklós szerint sok lesz a termés, ezért olcsóbb lehet a barack, mint tavaly, amikor a jég elvitte a termés jelentős részét és kevés barack is termett.