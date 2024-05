Falunapot tartottak Kaposszerdahelyen, melynek főzőversenyén kilenc csapat mutatta meg, mire képes a bográcsok körül. Babos káposzta, pörkölt és gulyás is rotyogott az edényekben. A rendezvényt kutyás és veterán jármű bemutató is gazdagította. Este koncerteken folytatódott a mulatság, Szandin kívül fellépett Jolly és az Alexa Fitness is. A falunapon csaknem 800-an érezhették jól magukat.