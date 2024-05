Egy rövid eligazítás után indultak el az osztályok szemetet szedni nem sokkal ebéd után. Az akcióhoz kivétel nélkül minden tanuló, csaknem kétszáz gyerek csatlakozott.

Szeretném megóvni a Földet, hogy minél hosszabb ideig megmaradjon az élet.

– mondta Kiss-Kuti Zalán. A negyedik osztályos tanuló hozzátette, nem pazarolja a vizet és minden nap figyel arra, hogy tiszta legyen a környezete.

Kaponya Zolta, Neményi Lotti és Sütő Gergely ötödikes diákok is ügyelnek arra, hogy tiszta környezetben nőjenek fel. A fiatalok lapunknak elmondták, nemcsak a „kötelező” napokon gyűjtik a szemetet, akkor is igyekeznek lehajolni egy-egy eldobott hulladékért, ha csak sétálnak a faluban. Sokszor azonban nem kell fáradozniuk a fiataloknak. A kaposmérői utcák, zöldterületek, parkok nagy része rendezett, vannak azonban olyan részei a településnek, ahol valamelyest több szeméttel lehet találkozni.

Miovecz János igazgató elmondta, ökoiskolaként kiemelten fontos számukra, hogy a természetet, a környezetet megóvják és minden hasonló akcióban részt vegyenek. – Megpróbáljuk a gyerekeket arra a tudatosságra nevelni, hogy ha nem dobják el a szemetet, akkor nem kell összeszedniük – emelte ki Miovecz János.

Sajnos a lakosságnál ez még nem igazán elterjedt szokás, sokat elszórnak. Vannak az utcákon szemétgyűjtő edények, de azt gondolom, hogy még több helyre lehetne kitenni.

– mondta az iskola igazgatója.

Miovecz János hozzátette, hogy csatlakoztak a TeSzedd! önkéntes szemétszedési akcióhoz is, és várták a zsákokat, melyekbe gyűjteni akarták a hulladékot, de a szemétszedés kezdéséig nem értek oda vele. Az iskolában a tanórákon különböző programokon is sokat beszélnek a környezetvédelemről.

Tízezer tonnákban mérhető a szemét, megtöltjük a somogyi lerakókat

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási (KHG) Nonprofit Kft.-hez tartozó településekről az elmúlt évben több mint 24 ezer 500 tonna kommunális hulladékot gyűjtöttek össze. Ennek több mint felét Kaposváron. Szelektív hulladékból több mint 4300 tonna, lomból 733, zöldből majdnem 3000, üvegből 352 keletkezett. A Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központban kezelt hulladékok mennyisége 2023-ban összesen csaknem 40 ezer tonna volt. Ennek nagy része a majdnem 28 és félezer kommunális hulladék. A hulladékudvarokban is nagy volt a forgalom az elmúlt évben. A kaposváriba több mint 35 ezret szállított be a lakosság. Nagybajomba 4300, Hőgyészre 3100, Igalba 2150, Somogyjádra 1900 hulladék került be – tájékoztatta szerkesztőségünket Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője.