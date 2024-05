Ballagás 1 órája

Feltörtek az emlékek a Munkácsys ballagó diákok között

Utoljára csengettek be az iskolákban a végzősöknek pénteken. Somogy több intézményéből is elballagtak a diákok, azonban vannak olyan iskolák, ahol szombaton tartják majd meg az ünnepséget. A vármegyében több mint kétezren fejezték be a középiskolát idén.

Hatalmas virágcsokorral és esernyővel érkezett több végzős is pénteken délelőtt a Munkácsy Mihály Gimnáziumba. Az időjárás valamelyest felülírta a ballagási ünnepség menetét, a gyerekek azonban így is mosolyogva, jó kedvvel lépték át az iskola küszöbét. – Nagyon jó négy évünk volt, sokat tanultunk a tanároktól és sikerült felnőnünk – mondta az egyik végzős Heffer Barnabás. – Megérettünk a vizsgára és arra, hogy továbbmenjünk az egyetemre, melyhez nagyon jó alapot kaptunk. Szép emlékeim vannak az iskoláról, nagyon sok szuper programon vettünk részt – tette hozzá. Egy másik ballagó, Fenyő Anna érdeklődésünkre elmondta, vegyes érzésekkel lépett be pénteken az iskolába. Úgy éreztem, valaminek vége lesz, viszont örülök is, mert azt gondolom, készen állok felnőttként megmutatni magamat a nagyvilágban. – emelte ki. Öt év nagyon hosszúnak tűnik, de gyorsan eltelt. – mondta a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat végzőse Krivarics Ivett. – Nekünk közbeszólt a karantén és sok időt voltunk otthon, de így is jó volt az osztályközösség, rengeteg programot szerveztünk, és jól összekovácsolódtunk az évek alatt – emlékezett vissza. Vörös Tamás Ottó élsportolóként járt a Munkácsy-gimnáziumba. Három évig magántanuló volt, ennek ellenére szép emlékek kötik az intézményhez. – A tavalyi diáknapra egy kis filmet kellett forgatunk, majd tánccal fellépni az egész iskola előtt, ez nagyon meghatározó volt a számomra, és azt látom erősödött a közösségünk – mondta a fiatal.

Feltörtek az emlékek a Munkácsy ballagó diákjai között Fotók: Lang Róbert

Fülöpné Király Tünde a 12/E osztályfőnöke lapunknak úgy fogalmazott, felfokozott érzelmi állapotban érkezett a ballagásra, nagyon büszke és hálás azért, hogy a 31 diáknak az osztályfőnöke lehetett. – Ebben az osztályban nagyon értékes gyerekek vannak, őket tanítani öröm volt – hangsúlyozta. A végzősök a ballagási ünnepség előtt egy utolsó osztályfőnöki órára még beültek az iskolapadba, majd miután kicsöngettek, körbejárták az iskolát és bementek azokba a termekbe, ahol gyakran volt órájuk. A megható pillanatoknak szüleik és nagyszüleik is részesei lehettek. Fisli Zsuzsanna, az egyik édesanya lapunknak elmondta, elégedett szülőnek tartja magát. Lánya jó alapokat kapott az iskolában és jól felkészült a felnőtt életre. Gyallai Katalin a Munkácsy-gimnázium igazgatója is elköszönt a végzősöktől. Beszédében hangsúlyozta, mindenki legyen harmóniában önmagával, hogy a különböző kihívásokra a lehető legjobban tudjanak reagálni.

