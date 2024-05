Az országgyűlési képviselő posztjában így fogalmaz: "Táskán is mindig lépnek egyet előre. Most az öreg hivatal épületét korszerűsítették pályázati forrásból, ami így nemcsak szebb, kényelmesebb, de gazdaságosabban üzemeltethetőbb is lett.

A közel hetven milliós költséget a magyar állam biztosította, mert Brüsszelben úgy gondolják, a jogosan nekünk járó források visszatartásával zsarolhatnak minket.

De nem.

Gratulálok Táska, annak pedig külön örülök, hogy jó egészségben làttalak, Pista bátyám! "