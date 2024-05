Az egyik résztvevő, Ábrahám Emili elmondta, a legjobban a mesterséges intelligenciával működő program tetszett neki, melyben egy fényképet kellett elkészítenie, de a robotika is nagyon felkeltette az érdeklődését. Osztálytársát, Hetesi Dávidot is lenyűgözték a digitális eszközök. A diák elmondta, otthon ennyi technikai eszközzel nincsen felszerelve, de nagyon érdeklik az újdonságok, és a jövőben ezzel szeretne majd foglalkozni. Hozzátette, amióta a digitáliskultúra-órán is belemerültek a robotikába, jobban oda tud figyelni és a kreativitása, gondolkodása is sokat fejlődött.

– A digitális kultúra tantárgy keretében a robotikával is foglalkoznak a diákok. Ezáltal a fogékonyabb gyerekek érezhetően máshogyan közelítik meg a szöveges, valamint a logikus gondolkodást igénylő feladatokat – összegezte a rendezvényen Gelencsér Zsolt, a Kinizsi Lakótelepi Tagiskola igazgatója.