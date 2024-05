„A tagtoborzó akciók futtatása több okból is indokoltnak tűnik az önkéntes nyugdíjpénztáraknál. Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az utóbbi években lassan, de szinte folyamatosan csökkent a taglétszám a szektorban – igaz, a múlt év végén még így is bőven meghaladta az egymilliót. A másik ok, hogy a jegybank statisztikái szerint 2023-ban sokéves mélypontra, valamivel 26 ezer fölé esett az új pénztári belépők száma, tehát mindenképpen indokolt jobban felhívni a figyelmet erre az öngondoskodási formára” – nyilatkozta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Arról sem szabad megfeledkezni – tette hozzá – hogy a múlt év végén 28 önkéntes nyugdíjpénztár működött Magyarországon, tehát a verseny is igen intenzívnek mondható a piacon.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2023-ban rekordszintű, mintegy 21 százalékos nettó átlaghozamot értek el az MNB adatai szerint, lényegesen túlszárnyalva az év végi, 5,5 százalék környéki inflációs mutatót. A jegybank által 15 éves időtávra kalkulált, éves, átlagosan 7 százalékos hozam szintén jelentős érv az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások mellett, hiszen ez két százalék feletti reálhozamot jelent.

„Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításnak – sok egyéb mellett – nagy előnye, hogy nem igényel különösebb tőkepiaci ismereteket, miközben hosszabb távon kedvező hozamlehetőségekkel kecsegtet, viszonylag alacsony költségszint mellett. Az érdemi nagyságú megtakarítás felhalmozása érdekében viszont érdemes lenne minél előbb elkezdeni a nyugdíjcélú öngondoskodást, és a fiatalabb korosztályoknak is nyitottabbaknak kellene lenniük a konstrukció iránt” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter.