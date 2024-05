Somogy vármegye térségében vasárnap reggel, az ország keleti felén még lehetnek elgyengülő záporok, zivatargócok, majd délelőtt országszerte naposabbra fordul várhatóan az idő. A kezdeti rétegfelhőzet az északkeleti megyék felett maradhat meg legtovább, de a déli órákra ott is feloszlik.

Nyáriasan meleg, kissé fülledt időben a napsütés mellett délután ismét növekvő gomolyfelhőzetre van kilátás. Elszórtan, kis körzeteket érintően, nagyobb valószínűséggel a Duna vonalától keletre eső országrészben, de kis eséllyel nyugaton is kialakulnak záporok, zivatargócok. Viharos, felhőszakadással, apróbb jéggel kísért gócok kialakulásához is kedvezőek lesznek a légköri feltételek.

Este még sokfelé lehet csapadékgóc a tornyosuló gomolyfelhőkből, de éjszakára lecsökken a csapadékhajlam, csak elvétve fordulhat elő egy-egy zápor. Változó vastagságú, de növekvő felhőzet valószínű. Hajnalban itt-ott párásság is előfordul.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 11,

vasárnap délután 24,

hétfő reggel 13 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn, kedden, szerdán változóan felhős, időnként naposabb, máskor erősebben felhős ígérkezik kifejezetten fülledt időben, szórványosan, időben és térben eltérően esőkkel, záporokkal, zivatarokkal tarkítva. Többfelé hullhat, kis körzetet érintő, kiadós, felhőszakadás jellegű csapadék.