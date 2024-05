Ahogy korábban már beszámoltunk róla, több mint húsz díjat adtak át az Ápolók Nemzetközi Napján a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban csütörtökön. A polgármesternek fontos célja, hogy a elősegítse Kaposvárt arra, hogy 2030-ra az ország legegészségesebb városa legyen, ezért az elmúlt időszakban, futóköröket építettet a sűrűn lakott területekre, április 5-én hivatalosan is elérhetővé vált a megújult kaposvári közbringa rendszer, amivel akár a környező természeti szépségeket is fel lehet fedezni. A közeljövőben pedig tizenöt új elektromos buszt vásárol a Kaposvár, hogy ezzel is zöldítsék a város közszolgálatában álló közlekedési rendszerét. Az ápolok napi köszöntőn járt Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki köszönőbeszédében elmondta, hogy az ápolóink fontos szövetségeseink abban, hogy Kaposvár 2030-ra az ország legegészségesebb városa legyen.