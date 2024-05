– A sárga koktélparadicsomot szívesen fogyasztják a gyerekek és azok is, akiknek savgondjaik vannak – tette hozzá az őstermelő. A vázákban kék búzavirágok, illatos liliomok csábították a vásárlókat. Egy fiatal lány ugyan nem vett a virágokból, de kért engedélyt a tulajdonosától, hogy had fotózza le, mert annyira tetszett neki a színes csokor. Az új csarnokban sem volt hiány vásárlóból. A húsos pultoknál jól fogyott a grillkolbász, de a töltött papszeletből is került a kosarakba.

Fotó: Lang Róbert