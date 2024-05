Vármegyeszerte színes gyermeknapi programok dúsították a hétvégét. A szülők többségét is megmozgatták a csemetéiknek szóló rendezvények, hiszen élményt ajándékozni a legfelemelőbb. Még akkor is, ha nem mindegyik pénztárcakímélő. Az a lényeg, érezze jól magát a lurkó, nevessen, játsszon sokat, s maradjon tartós az élmény nyújtotta önfeledt öröm. Olyan, amelyre évtizedek múltán is jóleső izgalommal lehet emlékezni. Az ép családok többségében ez a motiváló erő, de a csonka családokban élő gyerkőcöknek is próbáltak meglepetést szerezni e napon. A somogyi gyermekvédelmi ellátórendszerben pedig többhetes „programcunami” várta és várja a kicsiket, nagyokat.

A gyerek szeretni való jövőről álmodik. A felnőttségről, amelyet mi is türelmetlenül vártunk, s amikor elérkezett, rádöbbentünk: talán nem is ilyenre vágytunk. Némelyikünk összeroskadt a munka és a házasság felelősségétől, és akad köztünk olyan is, ki az elengedés művészetével együtt mindmáig tanulja a szülő- és nagyszülőszerepet.

Az érettségire készülők is sürgetik a mindennapokat; az írásbelik után a szóbelikre gyúrnak. Ballagási tablójuk előtt sokan megállnak, dicsérve-kritizálva a fotós munkáját vagy a kivitelezést. A kaposvári sétálóutca egyik kirakata üde látványt kínál. A maturandusok egy-egy, ars poeticának is beillő gondolatot választottak fényképük alá. A katolikus gimi végzőse, Fekete Barnabás például Giorgio Armanitól ezt: „Az elegancia nem azt jelenti, hogy észrevesznek, hanem azt, hogy emlékeznek rád.” Csordás István meglepő idézettel rukkolt elő: „Szeretek élni, de rengeteg időmet elveszi.” S hogy kitől e gondolat? Apám – ez áll a tablón. Utolsóként pedig Gyovai Nóra bölcsessége: Ora et labora, vagyis: Imádkozzál és dolgozzál!

Jó lenne, ha – gyermekség ide vagy oda – sokan megfogadnák e szentenciát, lélekben örök gyermeknek megmaradva!